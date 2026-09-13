Quattro partite, due vinte e due perse, e zero gol segnati. Il Tottenham (che per molti è la prossima meta dell'ex ds dell'Inter, Ausilio) ha pareggiato, 0-0, contro l'Everton e De Zerbi in conferenza stampa ha cercato di spiegare cosa sta succedendo ai suoi uomini. «C’è una parola in italiano: sbloccare. Penso che se ci sblocchiamo… La squadra è molto forte, possiamo segnare gol e vincere partite», ha detto. La sua squadra ha fatto un buon primo tempo contro l'Everton ma non è riuscita a trovare il vantaggio. Un altro zero a zero, il secondo clean sheet consecutivo.

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🗣️ Roberto De Zerbi: “In Italy, they would describe me as the BEST coach because we haven’t conceded a single goal.



And you’re talking about us not… — Pitch Wire (@wire_pitch) September 13, 2026

Parole e ironia di De Zerbi

E una frase, che ha detto sorridendo, del tecnico su questo ha fatto il giro del web: «In Italia - ha detto - sarei un re dopo due partite senza prendere gol. Oggi cosa scriverebbero in Italia, due clean sheet consecutivo o nessun gol segnato?». Non tutti hanno apprezzato l'ironia dell'allenatore che poi ha anche aggiunto: «È dura da spiegare perché non abbiamo segnato. È dura da accettare, ci dispiace per i tifosi che però ci hanno sostenuto. Siamo arrivati 75 volte in area e non abbiamo tirato abbastanza per dimostrare la qualità del nostro gioco. Ho visto tante squadre vincere creando meno di noi».

La missione di 'sbloccare' la sua squadra è quella quindi del tecnico italiano. Il Tottenham è a quota zero vittorie ed è a quota zero gol fatti in Premier.

(Fonte: gazzetta.it)