"Dallo Scudetto alla Coppa Italia: l’incredibile percorso della stagione 2025/26 rivive in un film evento. Solo Noi. Una stagione da Double è una produzione Inter Media House che apre una finestra privilegiata su un'annata vissuta da dentro, insieme ai suoi protagonisti". Il club nerazzurro ufficializza l'arrivo sulle sue piattaforme online del film della scorsa stagione che racconta la vittoria della squadra di Chivu in campionato e Coppa Nazionale.

“Solo Noi. Una stagione da Double” è online sul profilo YouTube ufficiale del Club, e da sabato 21 novembre è disponibile su inter.it e sul canale FAST Inter 24/7.