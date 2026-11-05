«Non si offendano, e non mi devo offendere neanche io perché non pensavo la stessa cosa, ma in questo momento Cesc Fabregas è il più bravo di tutti, indiscutibilmente». Così Sandro Sabatini su "3-5-2 sport" ha parlato dell'allenatore del Como all'indomani dal 9-1 contro il Lens.

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Sabatini ha cambiato idea sul calcio dell'allenatore spagnolo: «Fabregas è più bravo di Chivu, di Gasperini, di Allegri, di Pioli, di Spalletti, di tutti quanti. È il più bravo di tutti quanti. Vedi giocare il Como e dici, ma come cavolo fa? È la stessa sensazioni che 40 anni fa aveva dato il Milan di Sacchi. Dopo aver visto la gara col Lipsia lo avevo già detto e avevo già detto che mi ricordava anche il Barça di Guardiola. C'erano tre componenti: il presidente che ha più soldi di tutti, una squadra di età media giovane ma con qualche giocatore più vecchio e con esperienza è un allenatore che in questo momento è il più bravo di tutti».