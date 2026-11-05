Il giornalista ha detto la sua sulla squadra lariana dopo la larga vittoria in CL contro il Lens e a pochi giorno dalla sfida con l'Inter
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«Non si offendano, e non mi devo offendere neanche io perché non pensavo la stessa cosa, ma in questo momento Cesc Fabregas è il più bravo di tutti, indiscutibilmente». Così Sandro Sabatini su "3-5-2 sport" ha parlato dell'allenatore del Como all'indomani dal 9-1 contro il Lens.
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