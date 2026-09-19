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L'Inter, il calcio italiano e mondiale piangono la scomparsa di Sandro Mazzola, morto all'età di 83 anni. Tra i tanti messaggi di cordoglio c'è anche quello di Sebastien Frey, ex portiere nerazzurro, che su Instagram ha scelto queste parole: "Caro SANDRO. Sei stato il mio primo contatto con l'INTER nel 1997, grazie a te poi ho incontrato Walter Zenga e ho avuto il privilegio di indossare la maglia nerazzurra ( il tuo club ), grazie a te che hai creduto in me dall'inizio. Ti sei sempre comportato da padre con me e con tanti altri giovani calciatori (i tuoi ragazzi ). Sono molto grato di avere conosciuto una persona all'altezza del calciatore che sei stato: UNA LEGGENDA!!!! Come tutte le volte che ci siamo visti te lo voglio ripetere ancora una volta: TI VOGLIO BENE !!!!!! RIP SANDRO E GRAZIE DI TUTTO".