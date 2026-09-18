Cesc Fabregas ha le idee chiare quando, dopo la vittoria con il Parma per 2:0, descrive il suo Como: "So che alla fine conta solo il risultato, ma mi è piaciuta la prestazione. Inizio a capire che squadra possiamo essere dopo una settimana con tante dinamiche nuove per noi, con la partita in Champions". E anche i suoi giocatori hanno le idee molto chiare. Lo ha sottolineato Alex Frosio, rimarcando la cosa che lo ha colpito di più nella squadra allenata da Cesc e cioè quello che fanno i panchinari: CONTINUA A LEGGERE.