Il giornalista della Gazzetta dello Sport ha fatto notare un particolare che racconta molto di come gli insegnamenti di Fabregas abbiano attecchito
VIDEO / Fabregas: "Momento storico per il Como, soddisfatto del mercato fatto"
Cesc Fabregas ha le idee chiare quando, dopo la vittoria con il Parma per 2:0, descrive il suo Como: "So che alla fine conta solo il risultato, ma mi è piaciuta la prestazione. Inizio a capire che squadra possiamo essere dopo una settimana con tante dinamiche nuove per noi, con la partita in Champions". E anche i suoi giocatori hanno le idee molto chiare. Lo ha sottolineato Alex Frosio, rimarcando la cosa che lo ha colpito di più nella squadra allenata da Cesc e cioè quello che fanno i panchinari: CONTINUA A LEGGERE.
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