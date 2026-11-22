Il giornalista della Gazzetta dello Sport ha commentato la sconfitta del Frosinone a San Siro
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Milan-Frosinone sta raccontando una storia diversa da quella che ha finora etichettato la squadra di Alvini come una delle sorprese del campionato. Su questo tema si è espresso Alex Frosio, giornalista della Gazzetta dello Sport, rimproverando alcune cose alla squadra di Alvini: CONTINUA A LEGGERE.
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