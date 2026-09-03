L'approfondimento dell'ex calciatore sui temi caldi in casa Inter: dall'addio di Ausilio alle gerarchie in attacco. E sullo scudetto c'è una convinzione.
VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin
La notizia dell'addio di Piero Ausilio all'Inter, dopo 28 anni di onorato servizio, non smette di rimbombare e di essere commentata. Se ne è parlato anche sulle frequenze di Radio Sportiva con la riflessione di Ciccio Graziani, che a questo proposito ha un messaggio per i tifosi dell'Inter. L'ex calciatore si è sbilanciato anche sulle gerarchie in attacco e sulle convinzioni in casa Inter per quanto concerne lo scudetto: CONTINUA A LEGGERE.
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