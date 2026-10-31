Stasera Milan e Inter si affronteranno nell'attesissimo derby: riflettori puntati su San Siro
VIDEO / Milan-Inter, ecco le quote dei bookmakers per il derby
Manca pochissimo al momento più atteso di questa giornata di campionato, il derby di Milano. Milan e Inter ci arrivano con umori e classifiche diverse, ma si sa che questa è una partita capace di sovvertire qualsiasi equilibrio o previsione. Ne è convinto anche Ciccio Graziani, che ha sottolineato un aspetto che non digerisce dei rossoneri: CONTINUA A LEGGERE.
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