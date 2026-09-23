Il pensiero di Ciccio Graziani a Radio Sportiva

Redazione1908
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VIDEO / Facchetti: "Papà e Mazzola, due storie simili. Sandro immortale"

Ciccio Graziani ha ribadito il suo pensiero in merito alla vergognosa decisione di alcuni tifosi della Juventus di voltarsi durante il minuto silenzio dedicato alla scomparsa di Sandro Mazzola. L'ex calciatore non ha dubbi sui retroscena che si nascondono dietro a questo momento oltraggioso: CONTINUA A LEGGERE.

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