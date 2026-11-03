Il derby perso dall'Inter fa ancora rumore: il pensiero di Ciccio Graziani a Radio Sportiva
INTER SCONCERTANTE IN CAMPO E PREOCCUPANTE AL MICROFONO. BASTONI PESANTE COME LAUTARO
Ciccio Graziani si è confrontato con i tifosi dell'Inter dopo la sconfitta nel derby. Una sconfitta che continua a far male e a far parlare. Troppo? È quello che ci si è chiesti su Radio Sportiva. Graziani ha replicato con queste parole durissime: CONTINUA A LEGGERE.
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