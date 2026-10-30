L'ex calciatore ha analizzato le possibili cause del momento negativo dei bianconeri
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Luciano Spalletti è il top player della Juve, soni i giocatori a non essere all'altezza? Con questo quesito posto da un tifoso si apre un dibattito mai chiuso: quello relativo alle vicende di casa Juve. Non è d'accordo Ciccio Graziani, che nella sua riflessione dedicata al momento estremamente negativo dei bianconeri ha specificato: CONTINUA A LEGGERE.
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