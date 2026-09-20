Nuovo appuntamento con Guarro e Pace. Nell’episodio 19 si riparte inevitabilmente da Roma-Inter, una partita che ha lasciato parecchi spunti anche oltre il risultato.

Prestazione, singoli, scelte di Cristian Chivu e indicazioni per le prossime settimane: nella nuova puntata si prova a capire cosa abbia davvero detto la sfida dell’Olimpico sull’Inter.

Cosa lascia Roma-Inter

Non basta fermarsi ai novanta minuti. Roma-Inter ha offerto segnali interessanti sulla direzione presa dalla squadra, sui giocatori che stanno crescendo e su alcuni aspetti che Chivu dovrà invece continuare a sistemare. Guarro e Pace ripartono proprio da qui, analizzando quello che ha funzionato e ciò che la partita ha lasciato in eredità in vista dei prossimi impegni.

Lo sfogo di Chivu

C’è poi un altro tema che ha fatto molto discutere: