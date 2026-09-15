Nuovo appuntamento con Guarro e Pace, la rubrica video di FCINTER1908. Nell’episodio 18 si parte da uno dei temi che sta facendo discutere maggiormente in casa nerazzurra: che cosa sta succedendo a Martinez?

Il momento del portiere, le scelte fatte da Cristian Chivu e tutto quello che ruota attorno alla gestione del ruolo diventano il primo grande tema della puntata.

Che succede a Martinez?

Le ultime settimane hanno inevitabilmente acceso il dibattito. In studio si prova ad andare oltre il singolo episodio per capire quale sia realmente la situazione di Martinez e come l’Inter intenda gestire il reparto. Un discorso che riguarda il presente, ma che inevitabilmente porta anche a ragionare sul futuro.