VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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L'Inter è a Hong Kong per la tournée estiva. Domani, i nerazzurri affronteranno il Manchester City in amichevole, prima di spostarsi a Perth, in Australia, dove affronteranno Milan e Juventus.

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Nella serata della metropoli asiatica è andato in scena uno spettacolare gioco di luci in cui la città ha celebrato l'Inter e i traguardi raggiunti dalla squadra di Chivu nell'ultima stagione. Questo il video:

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