L'Inter è a Hong Kong per la tournée estiva. Domani, i nerazzurri affronteranno il Manchester City in amichevole
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L'Inter è a Hong Kong per la tournée estiva. Domani, i nerazzurri affronteranno il Manchester City in amichevole, prima di spostarsi a Perth, in Australia, dove affronteranno Milan e Juventus.
Nella serata della metropoli asiatica è andato in scena uno spettacolare gioco di luci in cui la città ha celebrato l'Inter e i traguardi raggiunti dalla squadra di Chivu nell'ultima stagione. Questo il video:
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