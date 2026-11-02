L'ex calciatore ha analizzato il derby perso dall'Inter di Chivu

Redazione1908
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Dario Hübner, ex attaccante di Brescia e Piacenza e capocannoniere della Serie A, ha commentato in un'intervista a Scommesse.io la prova dell'Inter di Chivu nel derby. Ecco cosa ha sorpreso Hübner: CONTINUA A LEGGERE.

Dario Hubner

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