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fcinter1908 social Ibrahimovic, Ravezzani: “Il fatto che non colga lo stato d’ansia dei tifosi denota quanto…”

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Ibrahimovic, Ravezzani: “Il fatto che non colga lo stato d’ansia dei tifosi denota quanto…”

Ibrahimovic, Ravezzani: “Il fatto che non colga lo stato d’ansia dei tifosi denota quanto…” - immagine 1
Lo svedese ha postato un video in cui mostra la sua routine mattutina, il giornalista lo critica
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Ha fatto discutere il video postato da Zlatan Ibrahimovic sui suoi profili social. L'ex attaccante svedese è alle prese con alcuni esercizi in palestra. La scelta di pubblicare il video mentre il Milan sta vivendo una situazione molto complicata, a tanti tifosi è sembrata fuori luogo. Anche Fabio Ravezzani ha criticato lo svedese.

Ibrahimovic, Ravezzani: “Il fatto che non colga lo stato d’ansia dei tifosi denota quanto…”- immagine 2
Getty Images

"Il fatto che non colga lo stato d’ansia e quasi disperazione dei tifosi del Milan denota quanto Ibra sia inadeguato nel ruolo che si è auto assegnato acquistando azioni Redbird. Ancor più grave che Cardinale non faccia qualcosa di fronte a questo disastro mediatico".

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