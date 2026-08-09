Il Toro ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con alcune foto che lo ritraggono sorridente e in campo
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Il Toro ‘is back’. Lautaro Martinez è rientrato quest’oggi ad Appiano Gentile dopo il Mondiale con l’Argentina e le vacanze.
Il capitano dell’Inter ha svolto il primo allenamento della nuova stagione insieme a Marcus Thuram e a John Stones nel centro sportivo nerazzurro.
I tre hanno svolto un lavoro personalizzato insieme allo staff, che ha verificato le condizioni fisiche in vista della nuova annata, che prenderà il via ufficialmente il 22 agosto con la sfida casalinga di campionato contro il Monza.
Poco fa Lautaro Martinez ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con alcune foto che lo ritraggono sorridente e in campo, al rientro ad Appiano.
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“Felice di essere tornato. Per il nono anno con la stessa voglia e la stessa ambizione di sempre” ha scritto il capitano, accanto ad un ‘Forza Inter’ con hashtag.
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