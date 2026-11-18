GUARRO e PACE EP36: Dobbiamo assolutamente parlare di Icardi: sono preoccupato ma non è colpa vostra

Dopo la lite che ha coinvolto Wanda Nara, Mauro Icardi e i rispettivi nuovi fidanzati, sono emersi nuovi pettegolezzi che alimentano la telenovela argentina più seguita di sempre. Il pettegolezzo principale riguardava un presunto vecchio flirt tra China Suarez e un ex compagno del Psg di Icardi, Leandro Paredes. La reazione di Mauro Icardi non si è fatta attendere: CONTINUA A LEGGERE.