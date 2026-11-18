Nuovo pettegolezzo che mette in cattiva luce la fidanzata China Suarez, Maurito Icardi reagisce sui social
GUARRO e PACE EP36: Dobbiamo assolutamente parlare di Icardi: sono preoccupato ma non è colpa vostra
Dopo la lite che ha coinvolto Wanda Nara, Mauro Icardi e i rispettivi nuovi fidanzati, sono emersi nuovi pettegolezzi che alimentano la telenovela argentina più seguita di sempre. Il pettegolezzo principale riguardava un presunto vecchio flirt tra China Suarez e un ex compagno del Psg di Icardi, Leandro Paredes. La reazione di Mauro Icardi non si è fatta attendere: CONTINUA A LEGGERE.
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