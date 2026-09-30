VIDEO FCIN1908 / Orsato: "VAR, ecco il vero obiettivo. Guida e Maresca col Napoli..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Quale sarà il futuro di Mauro Icardi? L'ex attaccante dell'Inter, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Galatasaray, è ancora senza squadra, nonostante gli approcci di varie squadre nella scorsa estate, e qualcuno inizia a insinuare che nel suo domani possa esserci anche il ritiro dal calcio professionistico.

Getty Images

Nelle scorse ore, con un post su Instagram, l'argentino ha alimentato le voci su una possibile svolta in questo senso, scrivendo:

Getty Images

"Scambiano la disoccupazione per un fallimento; io la chiamo una vita ben organizzata. Scambiano la mancanza di un contratto con la mancanza di alternative. Io la chiamo libertà di scelta. Ho lavorato per essere padrone del mio tempo, per garantirmi il futuro. Se smettessi di lavorare, la mia vita rimarrebbe la stessa. Non capisco la loro preoccupazione per me. Vivete sereni, vivete in pace e con tanto amore. Io ho già tutto".