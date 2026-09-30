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A volte i giocatori hanno solo bisogno di tempo per ambientarsi ed entrare nei meccanismi degli allenatori. È successo anche in casa Inter e di un calciatore in particolare ha parlato Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

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“Andy Diouf oggi, rivisto a distanza di un anno, l'anno scorso tutti dicevano: “Ma Diouf, ma perché l'ha preso l'Inter? Non serve a nulla a centrocampo”. Oggi l'allenatore l'ha lavorato ed è un esterno titolare, non l'ha preso nemmeno per fare l'esterno”, le sue parole.