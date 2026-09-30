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Alessandro Biolchi, giornalista di Sky Sport, si è sbilanciato su tre crack del calcio italiano. Uno veste già la maglia dell’Inter.

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Queste le sue parole: “Pio Esposito dell’Inter può essere il nostro crack in chiave Nazionale. Gli altri due nomi che faccio sono Michael Kayode e anche Antonio Vergara”, il pensiero di Biolchi a Sky.