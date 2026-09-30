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Altro che follia. Quella di Chivu si sta rivelando una scelta azzeccata in tutto e per tutto. Un'idea nata lo scorso gennaio e poi sviluppata in estate, che ha visto Andy Diouf, centrocampista, traslocare sulla fascia destra e portare qualità sulla corsia dell'Inter. Scrive Tuttosport:

@equipedefrance

"Spence entrerà subito in “sfida” con Andy Diouf per la titolarità della corsia di destra. Il francese è stata la pazza idea di Chivu sviluppata da gennaio e approfondita in estate".

Getty

"Diouf nelle prime partite ha dimostrato di poter essere un fattore sulla fascia destra fra dribbling e pericolosità offensiva - meno senza palla, seppur crescendo di gara in gara - e, notizia di lunedì, potrà tornare buono anche sulla corsia opposta, visto che lì lo ha fatto esordire nella nazionale maggiore Zidane contro il Belgio. Peraltro da terzino sinistro in una difesa a quattro".

(Fonte: Tuttosport)