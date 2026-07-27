La battaglia legale tra Mauro Icardi e Wanda Nara riguardante il divorzio si arricchisce di un nuovo episodio. Il Tribunale di Milano, infatti, ha dato nuovamente ragione al calciatore, respingendo le richieste economiche della showgirl argentina. L'ex attaccante e capitano dell'Inter ne ha dato notizia svelando le cifre richieste: CONTINUA A LEGGERE