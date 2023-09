Il giocatore tedesco non dimentica la sua avventura in nerazzurro ed esulta sui social dopo la schiacciante vittoria dell'Inter nel derby

Appena 58 partite con la maglia nerazzurra, ma sono bastate a Robin Gosens per far entrare l'Inter nel suo cuore. L'esterno tedesco non dimentica la sua ex squadra e dalla Germania ha seguito il derby vinto nettamente dall'Inter contro il Milan. In una Stories su Instagram, Gosens ha scritto: "Milano è nerazzurra", ha scritto il giocatore dell'Union Berlino postando una foto di Hakan Calhanoglu che esulta dopo il rigore trasformato.