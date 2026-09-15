L'attaccante nerazzurro ha messo la firma sul successo in rimonta contro i friulani
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Nel successo in rimonta per 5-3 dell'Inter sull'Udinese c'è stata anche la firma di Pio Esposito. L'attaccante nerazzurro ha segnato la rete del momentaneo 4-2 sfruttando il perfetto assist di Zielinski.
Il giorno dopo, il bomber classe 2005 ha scelto di affidare a Instagram i suoi pensieri: "Avanti!".
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