L'attaccante nerazzurro ha messo la firma sul successo in rimonta contro i friulani

Fabio Alampi
Vitiello

VIDEO FCIN1908 / Inter, succede di tutto contro l'Udinese: l'analisi di FcInter1908

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel successo in rimonta per 5-3 dell'Inter sull'Udinese c'è stata anche la firma di Pio Esposito. L'attaccante nerazzurro ha segnato la rete del momentaneo 4-2 sfruttando il perfetto assist di Zielinski.

FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27
Getty Images

Il giorno dopo, il bomber classe 2005 ha scelto di affidare a Instagram i suoi pensieri: "Avanti!".

Caricamento post Instagram...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti