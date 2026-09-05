Alla fine della partita contro il Napoli, Josep Martinez, portiere nerazzurro ha parlato anche ai microfoni di SportMediaset nella zona mista di San Siro e si è soffermato sulla vittoria per tre a due arrivata in rimonta e sugli errori che avevano portato la squadra di Allegri sul due a zero.

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-Siete riusciti a rimontare in maniera incredibile: cosa traete da questo successo?

Innanzitutto dobbiamo guardare agli errori: abbiamo incassato gol quando abbiamo perso palla in un caso in costruzione e in un caso la palla sembrava uscisse e un po' abbiamo mollato. Non possiamo permetterci di mollare un cm. Faceva molto caldo e la regola dei cinque secondi in estate non ti permette neanche di respirare. Dobbiamo imparare da questo e raccogliere le cose positive che ci sono state anche nel primo tempo. E anche il fatto di non mollare dopo il loro due a zero del Napoli. La reazione non era scontata soprattutto contro una squadra come gli azzurri. E così ora possiamo guardare al Real.

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-Lautaro poco fa ha detto che era un po' quello che mancava l'anno scorso: la voglia e forza di riemergere. Pensi che l'Inter abbia cambiato mentalità?

-Stai acquisendo fiducia anche grazie alla continuità?

-Che partita è quella contro il Real per te che sei spagnolo?

Ce l'abbiamo sempre avuta in tutte le partite in cui siamo andati in difficoltà: abbiamo sempre dato il massimo. Giusto parlare di mentalità oggi, perché abbiamo ribaltato la partita. Ma siamo l'Inter e non molliamo in nessuna partita.Alla fine un giocatore ne ha bisogno: la continuità aiuta a raggiungere il miglior livello. Sto lavorando, cercando di crescere e apprendere il massimo per aiutare la squadra. Le due parate dopo cinque minuti? Belle, ma dobbiamo stare attenti ai gol incassati. Due attaccanti avversari contro quattro difensori nostri non possono prendere loro la palla non deve succedere e dobbiamo riguardare questo aspetto.Significa qualcosa di emozionante, Spagna, Madrid, la mia famiglia, un club storico. Sarà una partita come tutte le altre: cercheremo di trattarla come tutte le altre gare, di dare il massimo per cercare di portare punti a casa.

(Fonte: SM)