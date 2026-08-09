Il Toro, insieme a Thuram e Stones, oggi si è recato ad Appiano con un giorno di anticipo per iniziare la preparazione

Gianni Pampinella
lautaro (3)

VIDEO / Lautaro Martinez si rilassa con il figlio: 'anticipo' in spiaggia

Finite le vacanze per Lautaro Martinez, Marcus Thuram e il neo arrivato John Stones. Per i tre c'era tanta voglia di Inter, tanto che hanno anticipato di un giorno il loro arrivo a Milano.

Screenshot 2026-08-09 alle 12.54.16

Inizieranno la preparazione, anche se difficilmente Cristian Chivu rischierà di mandarli in campo nella prima di campionato contro il Monza. Intanto il club nerazzurro ha postato il video dell'arrivo di Lautaro ad Appiano. Il saluto del capitano: "Ciao ragazzi, tutto bene?". In un secondo video postato dall'Inter si vede anche l'arrivo del sempre sorridente Thuram.

Caricamento post Instagram...
Contenuto non disponibile. Vedi su instagram
Screenshot 2026-08-09 alle 12.54.16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti