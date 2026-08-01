VIDEO / Moretto a FCINTER1908: "Proposto Kovacic! E l'Inter ha risposto..."

L’Inter ha pubblicato su Instagram un video in cui mostra il momento in cui alcuni giocatori della squadra, insieme ad Aleksandar Kolarov, salutano un grande ex nerazzurro, Mateo Kovacic al termine dell’amichevole disputata a Hong Kong contro il Manchester City.

Getty Images

Saluti e abbracci per il centrocampista del City che in questa sessione di mercato è stato accostato proprio ai nerazzurri, ma a oggi un suo ritorno pare molto improbabile. Il club nerazzurro, dopo aver ceduto gli esuberi in mezzo, si fionderà sul grande obiettivo del centrocampo: Curtis Jones. Il giocatore del Liverpool è una specifica richiesta di Chivu.