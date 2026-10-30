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Manca sempre meno al derby di Milano: ma l'Inter, oltre ai suoi lungodegenti, ci arriva anche con un altro dubbio dell'ultimo minuto. Lo riporta il Corriere della Sera.

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Come spiega il quotidiano, infatti, Carlos Augusto ha avuto un po’ di febbre ed è in dubbio, Spence spinge ma Diouf è favorito a destra, Pio-Thuram sarà la coppia d’attacco. Mentre in porta dovrebbe tornare Martinez.