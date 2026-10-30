Manca sempre meno al derby di Milano: ma l'Inter, oltre ai suoi lungodegenti, ci arriva anche con un altro dubbio dell'ultimo minuto
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Manca sempre meno al derby di Milano: ma l'Inter, oltre ai suoi lungodegenti, ci arriva anche con un altro dubbio dell'ultimo minuto. Lo riporta il Corriere della Sera.
Come spiega il quotidiano, infatti, Carlos Augusto ha avuto un po’ di febbre ed è in dubbio, Spence spinge ma Diouf è favorito a destra, Pio-Thuram sarà la coppia d’attacco. Mentre in porta dovrebbe tornare Martinez.
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