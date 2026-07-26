La scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale continua a far discutere e, ormai, non è più soltanto una questione tecnica. Dopo settimane di nomi, suggestioni e incontri, il quadro azzurro resta attraversato da tensioni politiche, rapporti personali e visioni diverse sul futuro del calcio italiano.

Sul tema è intervenuto Giulio Mola, che su X ha raccontato il retroscena legato a Roberto Mancini: CONTINUA A LEGGERE