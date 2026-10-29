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Con non poca fatica, ieri l'Inter ha battuto il Venezia grazie a due autogol. Prestazione sottotono quella della squadra di Chivu contro un Venezia ben messo in campo e pericoloso in ripartenza. A far discutere è il primo gol dei nerazzurri, dove un intervento piuttosto deciso di Carlos Augusto su Sohm ha permesso di recuperare palla e avviare l'azione dell'1-0. Il giorno dopo la gara su Instagram Juan Jesus è piuttosto polemico con arbitro e Var.

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"Sempre più orgoglioso e convinto di questo gruppo! Ieri resta un grande rammarico, perché per quello che abbiamo dimostrato in campo meritavamo molto di più. Un fallo così evidente, con tutte le telecamere a disposizione, non può passare inosservato. Se nemmeno il VAR corregge episodi del genere, il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan. Noi continueremo a lottare, con ancora più fame e determinazione. Perché credo in questo gruppo e in quello che possiamo costruire insieme. A testa alta. Sempre".

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