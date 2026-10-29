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Ieri Ivan Zazzaroni aveva commentato, con una battuta, il fuorigioco di Lauberbach in Venezia-Inter dopo che il VAR aveva segnalato l'offside, di poco, del giocatore del Venezia: ""Questo non è calcio, è salto in lungo. L'autore del gol del Venezia annullato per fuorigioco, Lauberbach, è alto 1,94; chi lo marcava, Carlos Augusto, 1,84. Prendeteli più corti gli attaccanti..."

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Zazzaroni, intervenuto al Podcast Numer1 su Youtube, ha spiegato la sua posizione dopo aver ricevuto commenti negativi e critiche da parte dei tifosi nerazzurri: "Mi ha disturbato il gol annullato per fuorigioco al Venezia. Gli interisti si sono incazzati ma io volevo solo specificare che quel tipo di fuorigioco millimetrico lo detesto. Era contro l'IFAB, non contro l'Inter. In passato non avevo parlato del fuorigioco millimetrico di Bonny? Non è che tutte le volte scrivo di tutto.

Offendermi per una cosa del genere è rivolante, lo dico semplicemente. Parlavo di un fuorigioco che ho sempre contestato. Wenger ha provato ad introdurre la soluzione della luce e l'hanno bocciata. Se vi vanno bene questi fuorigioco teneteveli, dico semplicemente che per me non è calcio. Ripeto: quel post non era contro l'Inter, era per i fuorigioco di 10 millimetri"