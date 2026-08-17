Il centrocampista del Liverpool manda segnali e vuole a tutti i costi vestire la maglia dell'Inter

Andrea Della Sala
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La voglia di Inter di Curtis Jones è sempre più forte. Fin dall'interesse di gennaio, non concretizzatosi, il giocatore si vede con la maglia nerazzurra e continua a spingere affinché la trattativa vada in porto il prima possibile.

Ieri non è stato convocato dal Liverpool, si aspetta una nuova proposta dell'Inter per cercare di ottenere il via libera dai Reds. Intanto il giocatore continua a manifestare la sua voglia di Inter sui social. Proprio nella giornata di ieri ha aggiunto Bastoni alla sua lista di follower.

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Subito ricambiato dal difensore dell'Inter che ha iniziato a seguire Curtis Jones, nella speranza che possa essere un suo compagno per la prossima stagione.

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