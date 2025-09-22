L'annuncio è arrivato solamente pochi giorni fa: Issiaka Kamate ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2028, con opzione per un'altra stagione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Kamate: “Felice di aver prolungato il contratto con l’Inter. Il lavoro continua!”
social
Kamate: “Felice di aver prolungato il contratto con l’Inter. Il lavoro continua!”
Il centrocampista francese, punto di forza della formazione nerazzurra U23, ha rinnovato fino al 2028 con opzione
Il centrocampista francese, punto di forza della formazione nerazzurra U23, ha espresso tutta la sua soddisfazione con un post pubblicato su Instagram: "Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con l'Inter. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Il lavoro continua!".
© RIPRODUZIONE RISERVATA