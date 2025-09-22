Il centrocampista francese, punto di forza della formazione nerazzurra U23, ha rinnovato fino al 2028 con opzione

L'annuncio è arrivato solamente pochi giorni fa: Issiaka Kamate ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2028, con opzione per un'altra stagione.

Il centrocampista francese, punto di forza della formazione nerazzurra U23, ha espresso tutta la sua soddisfazione con un post pubblicato su Instagram: "Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con l'Inter. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Il lavoro continua!".