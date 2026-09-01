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Issiaka Kamate è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Il centrocampista francese, classe 2004, ha voluto salutare il popolo nerazzurro con un messaggio postato su Instagram: "Dopo questi anni con la maglia dell'Inter, è difficile trovare le parole per raccontare tutto quello che ho vissuto qui.

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Vittorie, sconfitte, momenti di gioia e momenti più difficili… ma soprattutto, ricordi che porterò con me per sempre. Indossare questa maglia è stato un onore immenso. Scendere in campo davanti a voi, sentire il vostro sostegno e vivere la vostra passione partita dopo partita sono emozioni che resteranno per sempre nel mio cuore. Grazie non è abbastanza, vi auguro il meglio".