Il centrocampista francese ha voluto mandare un messaggio al popolo nerazzurro

Fabio Alampi
Immagine 2026-07-18 180404

VIDEO FCINTER1908 / Inter, allenamento in Germania: in gol anche Kamate su assist di Mkhitaryan

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Issiaka Kamate è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Il centrocampista francese, classe 2004, ha voluto salutare il popolo nerazzurro con un messaggio postato su Instagram: "Dopo questi anni con la maglia dell'Inter, è difficile trovare le parole per raccontare tutto quello che ho vissuto qui.

Kamate
Getty Images

Vittorie, sconfitte, momenti di gioia e momenti più difficili… ma soprattutto, ricordi che porterò con me per sempre. Indossare questa maglia è stato un onore immenso. Scendere in campo davanti a voi, sentire il vostro sostegno e vivere la vostra passione partita dopo partita sono emozioni che resteranno per sempre nel mio cuore. Grazie non è abbastanza, vi auguro il meglio".

FC Internazionale U23 v LR Vicenza - Serie C
Caricamento post Instagram...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti