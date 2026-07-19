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Passano gli anni, ma il sinistro di Aleksandar Kolarov continua a cantare. Il vice allenatore dell'Inter si è esibito in un saggio di bravura a Donaueschingen con un gol da posizione impossibile, un tiro a giro che ha spinto i nerazzurri a celebrarlo sui social: "La classe è permanente".