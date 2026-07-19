Il vice allenatore nerazzurro si è esibito in un saggio di bravura con un gol da posizione impossibile
VIDEO FCIN1908 / Anche Kolarov si ferma con i tifosi post allenamento
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Passano gli anni, ma il sinistro di Aleksandar Kolarov continua a cantare. Il vice allenatore dell'Inter si è esibito in un saggio di bravura a Donaueschingen con un gol da posizione impossibile, un tiro a giro che ha spinto i nerazzurri a celebrarlo sui social: "La classe è permanente".
The real OG 😮💨 pic.twitter.com/cejw9F4gxN— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 19, 2026
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