Il vice allenatore nerazzurro si è esibito in un saggio di bravura con un gol da posizione impossibile

Fabio Alampi
kolarov ritiro germania (1)

VIDEO FCIN1908 / Anche Kolarov si ferma con i tifosi post allenamento

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Passano gli anni, ma il sinistro di Aleksandar Kolarov continua a cantare. Il vice allenatore dell'Inter si è esibito in un saggio di bravura a Donaueschingen con un gol da posizione impossibile, un tiro a giro che ha spinto i nerazzurri a celebrarlo sui social: "La classe è permanente".

Kolarov

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti