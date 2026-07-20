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Il mercato dell'Inter potrebbe improvvisamente avere un'accelerata. Da ieri nel ritiro dei nerazzurri in Germania è arrivato anche il ds Piero Ausilio, inevitabile fare il punto sulle situazione aperte insieme a mister Chivu.

"Comincia una settimana che potrebbe dare un impulso importante, considerando che il Mondiale è terminato e che ora il Tottenham potrebbe dare la sua valutazione definitiva su Djed Spence, primo della short list di esterni a cui sta guardando l'Inter per sostituire Dumfries. I nerazzurri non vorrebbero andare oltre i 35 milioni di spesa e tengono aperte le piste che portano alle alternative (Singo, Alberto Costa, Read, Vanderson)", spiega il Quotidiano Sportivo.

"Sempre negli Spurs milita Cristian Romero, la cui partenza da Londra è praticamente certa e che il Tottenham stesso sta proponendo. Difficilmente sposerà l'Inter: costa tantissimo, di ingaggio e di cartellino, in un reparto (quello difensivo) in cui rischia di restare Pavard, mettendo il club nella condizione di dover cercare un solo giocatore per una posizione di rincalzo. Ausilio vorrebbe "regalare" a Chivu anche un centrocampista gradito al rumeno, come Curtis Jones, ma ad oggi l'affare è complicato. Frattesi non ha attirato grande movimento attorno a sé, solo una manciata di rumors tra Juventus e Nottingham Forest. Se l'azzurro non partirà (ci sarebbe da piazzare anche Asllani...) è impensabile che l'inglese possa trasferirsi a Milano", aggiunge il quotidiano.