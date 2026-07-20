Gli aggiornamenti sulle ultime trattative di mercato, in entrata e anche in uscita in casa Inter

Andrea Della Sala
chivu

VIDEO FCIN1908 / Inter, Chivu in partitella: "Chi perde pallonate! Qualità ne abbiamo"

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Il mercato dell'Inter potrebbe improvvisamente avere un'accelerata. Da ieri nel ritiro dei nerazzurri in Germania è arrivato anche il ds Piero Ausilio, inevitabile fare il punto sulle situazione aperte insieme a mister Chivu.

Spence

"Comincia una settimana che potrebbe dare un impulso importante, considerando che il Mondiale è terminato e che ora il Tottenham potrebbe dare la sua valutazione definitiva su Djed Spence, primo della short list di esterni a cui sta guardando l'Inter per sostituire Dumfries. I nerazzurri non vorrebbero andare oltre i 35 milioni di spesa e tengono aperte le piste che portano alle alternative (Singo, Alberto Costa, Read, Vanderson)", spiega il Quotidiano Sportivo.

Ausilio Chivu Marotta

ausilio

"Sempre negli Spurs milita Cristian Romero, la cui partenza da Londra è praticamente certa e che il Tottenham stesso sta proponendo. Difficilmente sposerà l'Inter: costa tantissimo, di ingaggio e di cartellino, in un reparto (quello difensivo) in cui rischia di restare Pavard, mettendo il club nella condizione di dover cercare un solo giocatore per una posizione di rincalzo. Ausilio vorrebbe "regalare" a Chivu anche un centrocampista gradito al rumeno, come Curtis Jones, ma ad oggi l'affare è complicato. Frattesi non ha attirato grande movimento attorno a sé, solo una manciata di rumors tra Juventus e Nottingham Forest. Se l'azzurro non partirà (ci sarebbe da piazzare anche Asllani...) è impensabile che l'inglese possa trasferirsi a Milano", aggiunge il quotidiano.

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