Il capitano dell'Inter prosegue nel suo lavoro personalizzato
VIDEO FCIN1908 / Inter, ad Appiano si rivede... Lautaro! Allenamento a parte con Jones
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Ad Appiano Gentile, in occasione dell'allenamento mattutino dell'Inter prima della partenza per Rotterdam, sede del match di Champions League contro il Feyenoord, c'era anche un volto particolarmente sorridente: quello di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro sta ancora lavorando a parte, ma nel frattempo si avvicina il giorno del suo rientro dall'infortunio muscolare rimediato a metà ottobre, dopo la sfida europea contro il Club Brugge.
L'attaccante argentino non vede l'ora di tornare a disposizione, e il messaggio postato su Instagram non ha bisogno di tante parole: una clessidra a simboleggiare il conto alla rovescia.
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