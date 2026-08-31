VIDEO / Mari: "Le offerte sono benvenute, si ricevono e si rifiutano. Non esiste cifra per Lautaro"

Un messaggio lungo, sentito e carico di emozione. Lautaro Martinez ha salutato Lionel Messi dopo l’addio del fuoriclasse alla Nazionale argentina, ricordando il percorso condiviso con l’Albiceleste e tutto ciò che il capitano ha rappresentato per il gruppo.

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Il centravanti dell’Inter ha affidato ai social le sue parole:

«Dal primo abbraccio, all’ultimo...

Leo, non so se esistano parole sufficienti per ringraziarti per tutto quello che hai fatto per noi. Al di là di tutto ciò che hai conquistato in campo, porto con me soprattutto quello che ci hai insegnato fuori: a non arrenderci, a continuare a provarci dopo ogni colpo, a lavorare in silenzio e, soprattutto, a credere sempre in noi stessi».

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Lautaro ha poi sottolineato come l’importanza di Messi sia andata ben oltre numeri, gol e trofei:

«La tua leadership non si è vista soltanto nei gol, negli assist o nei titoli, ma soprattutto nell’esempio che ci hai dato in tutti questi anni rappresentando la nostra Nazionale».

Un’eredità, quella lasciata da Messi, che secondo l’attaccante nerazzurro resterà per sempre nel gruppo argentino:

«A me e a tutti i nostri compagni hai lasciato molto più che semplici ricordi. Ci hai lasciato insegnamenti che porteremo con noi per tutta la vita».

Poi i ringraziamenti personali:

«Grazie per ogni consiglio, ogni chiacchierata, ogni allenamento, ogni abbraccio e ogni momento condiviso. Grazie per aver fatto la storia insieme a noi e per averci permesso di essere parte della tua».

Infine, il saluto più emozionante:

«Ci mancherai tantissimo, capitano. Saremo eternamente grati di aver potuto condividere questo cammino con te. Grazie di tutto, capitano!!!