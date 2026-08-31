GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Ma l'Inter può ancora fare un ultimo colpo di mercato? È la domanda che si fanno tanti tifosi nerazzurri in questi minuti, a meno di 24 ore dal termine del mercato. Ricordiamo infatti che la finestra estiva terminerà martedì alle ore 20 in Italia.

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"Credo non ci saranno avvicendamenti di mercato in uscita o entrata. Ma è un mercato dinamico, siamo alla finestra e se ci saranno opportunità le coglieremo. Però realisticamente non ne vedo all'orizzonte", le ultime parole del presidente Beppe Marotta sul mercato nerazzurro.

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E la situazione è proprio questa: l'Inter interverrà in entrata solo e soltanto se si presenterà una vera opportunità per migliorare ulteriormente la rosa di Cristian Chivu. Altrimenti la squadra rimarrà questa, non verrà inserito nessun giocatore 'tanto per prendere'.