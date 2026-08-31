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C'è anche Federico Chiesa tra i nomi accostati all'Inter in queste ultimissime ore di mercato. I nerazzurri stanno cercando un profilo per completare il reparto avanzato della squadra di Cristian Chivu.

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Non risulta sia partita una trattativa per Chiesa secondo Fabrizio Romano. Si è fatto il suo nome negli ultimi giorni, anche perché non ha giocato molto negli ultimi anni al Liverpool, chiuso dalla grande concorrenza. Ma anche all’Inter sarebbe chiuso e al momento non risultano contatti tra le parti.