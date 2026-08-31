Ultimo colpo last minute per l'Inter o mercato chiuso? Le ultimissime arrivano dal sito di Sky Sport a poche ore dal termine della finestra estiva.

Alessandro Cosattini
GUARRO e PACE EP16

GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

Cagliari Calcio v FC Internazionale - Serie A 2026/27
Getty Images

Ultimo colpo last minute per l'Inter o mercato chiuso? Le ultimissime arrivano dal sito di Sky Sport in un focus che riguarda tutte le squadre di Serie A.

Opta Analyst su Inter e girone Champions

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"L'Inter si è mossa con anticipo sul mercato e non deve colmare lacune in rosa.

Chivu inter
Getty Images

I nerazzurri, però, sono attenti in queste ultime ore di calciomercato per possibili occasioni dell'ultimo minuto", si legge. Al momento non ci sono nomi caldi, ma può arrivare un blitz nerazzurro in qualsiasi momento in caso di opportunità sul mercato.

Maglia Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti