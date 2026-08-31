Ultimo colpo last minute per l'Inter o mercato chiuso? Le ultimissime arrivano dal sito di Sky Sport a poche ore dal termine della finestra estiva.
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Ultimo colpo last minute per l'Inter o mercato chiuso? Le ultimissime arrivano dal sito di Sky Sport in un focus che riguarda tutte le squadre di Serie A.
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"L'Inter si è mossa con anticipo sul mercato e non deve colmare lacune in rosa.
I nerazzurri, però, sono attenti in queste ultime ore di calciomercato per possibili occasioni dell'ultimo minuto", si legge. Al momento non ci sono nomi caldi, ma può arrivare un blitz nerazzurro in qualsiasi momento in caso di opportunità sul mercato.
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