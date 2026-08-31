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La verità sulle condizioni di Marcus Thuram e non solo. Aggiornamenti importanti da Matteo Barzaghi in collegamento a Sky Sport già proiettandosi al prossimo big match che vedrà l'Inter ospitare il Napoli.

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"Thuram non è al 100% e si vede, ci vorrà ancora un pochino. Il grande dubbio è col Napoli sabato: riuscirà a essere al 100% o ci sarà ancora Pio Esposito con Lautaro? Questo è il grande dubbio in vista di Inter-Napoli.

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Ma Thuram ha bisogno di giocare, si allena giocando. Ce lo aspettiamo in campo col Napoli o col Real Madrid", ha detto il giornalista.