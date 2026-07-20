Nessun dubbio sull'attaccante argentino, che domani si giocherà la finale del Mondiale contro la Spagna

Redazione1908
Ausilio

VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Ecco come chiusi la trattativa per Lautaro"

Pierluigi Pardo non ha dubbi quando parla di Lautaro Martinez, Capitano dell'Inter e giocatore fondamentale anche nella Nazionale argentina. Non ha dubbi perché l'attaccante dell'Inter anche in questo Mondiale ha mostrato un livello di esperienza e qualità, che non è passato inosservato anche in una Nazionale come quella argentina dove i giocatori di qualità di certo non mancano. E proprio su questo tema Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano e Michele Criscitiello si sono confrontati: CONTINUA A LEGGERE.

Pardo e Criscitiello

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