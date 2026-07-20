Pierluigi Pardo non ha dubbi quando parla di Lautaro Martinez, Capitano dell'Inter e giocatore fondamentale anche nella Nazionale argentina. Non ha dubbi perché l'attaccante dell'Inter anche in questo Mondiale ha mostrato un livello di esperienza e qualità, che non è passato inosservato anche in una Nazionale come quella argentina dove i giocatori di qualità di certo non mancano. E proprio su questo tema Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano e Michele Criscitiello si sono confrontati: CONTINUA A LEGGERE.