Lautaro, 5 palle gol con il Venezuela. Tifosi argentini: “Si sognerà il portiere, sembrava Neuer”

Lautaro, 5 palle gol con il Venezuela. Tifosi argentini: “Si sognerà il portiere, sembrava Neuer” - immagine 1
Il capitano nerazzurro è stato tra i protagonisti del match, restando in campo per tutti i novanta minuti e servendo l’assist per il gol
Durante la seconda pausa della Serie A 2025/26 per le nazionali, diversi giocatori dell’Inter sono impegnati con le rispettive selezioni.

Nella notte, l’Argentina di Lautaro Martínez ha affrontato in amichevole il Venezuela.

Lautaro, 5 palle gol con il Venezuela. Tifosi argentini: “Si sognerà il portiere, sembrava Neuer”- immagine 2
Il capitano nerazzurro è stato tra i protagonisti del match, restando in campo per tutti i novanta minuti e servendo l’assist per il gol che ha deciso l’incontro. A finalizzare l’azione vincente è stato Lo Celso che ha regalato ai campioni del mondo il successo per 1-0.

Lautaro, 5 palle gol con il Venezuela. Tifosi argentini: “Si sognerà il portiere, sembrava Neuer”- immagine 3
Lautaro Martinez ha avuto ben 5 occasioni per arrotondare il punteggio ma il portiere del Venezuela, Contreras, era in serata di grazia. Le parate clamorose hanno suscitato l'ironia dei tifosi argentini: "Lautaro si è trovato di fronte Neuer, se lo sognerà di notte", il tono dei commenti.

