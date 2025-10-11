Durante la seconda pausa della Serie A 2025/26 per le nazionali, diversi giocatori dell’Inter sono impegnati con le rispettive selezioni.
Lautaro, 5 palle gol con il Venezuela. Tifosi argentini: “Si sognerà il portiere, sembrava Neuer”
Il capitano nerazzurro è stato tra i protagonisti del match, restando in campo per tutti i novanta minuti e servendo l’assist per il gol
Nella notte, l’Argentina di Lautaro Martínez ha affrontato in amichevole il Venezuela.
Il capitano nerazzurro è stato tra i protagonisti del match, restando in campo per tutti i novanta minuti e servendo l’assist per il gol che ha deciso l’incontro. A finalizzare l’azione vincente è stato Lo Celso che ha regalato ai campioni del mondo il successo per 1-0.
Lautaro Martinez ha avuto ben 5 occasioni per arrotondare il punteggio ma il portiere del Venezuela, Contreras, era in serata di grazia. Le parate clamorose hanno suscitato l'ironia dei tifosi argentini: "Lautaro si è trovato di fronte Neuer, se lo sognerà di notte", il tono dei commenti.
