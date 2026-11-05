Il giornalista invita a riflettere sul rispetto degli avversari dopo la goleada della formazione di Fabregas
VIDEO FCIN1908 / Ludi: "Scudetto? Mai stato un obiettivo per noi. Paz straordinario"
La straordinaria vittoria del Como sul campo del Lens, travolto con un clamoroso 9-1 in Champions League, ha acceso l'entusiasmo per l'impresa della squadra di Cesc Fabregas. Non tutti, però, hanno apprezzato i toni utilizzati per celebrare la goleada della formazione lariana.
Tra le voci critiche c'è quella di Paolo Paganini, che attraverso il proprio profilo X ha espresso una riflessione sul rispetto degli avversari, contestando in particolare chi ha definito il risultato una «serata di gloria» per il calcio italiano: LEGGI IL SUO ATTACCO
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