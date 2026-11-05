Domenica a San Siro arriva il Como. L'Inter vuole dare continuità dopo la convincente vittoria contro il Feyenoord in Champions. Per la gara contro la squadra di Fabregas, Cristian Chivu ritrova John Stones e Curtis Jones. Ieri i due inglesi si sono allenati in gruppo e saranno convocati. "Stones, 32 primavere ed esperienza da Champions portata a Milano, e Jones, 25enne determinato a fare il salto dopo gli anni nel nido rosso di Liverpool, non hanno mai smesso di sentirsi parte della compagnia, neppure durante questo lungo e inatteso stop", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Il centralone si è fatto male il 14 settembre contro l’Udinese, la mezzala assaltatrice in allenamento l’8 ottobre. Prima del derby erano scesi in campo per seguire da vicino il riscaldamento, una forma esibita di connessione di squadra in una delle notti più importanti dell’anno".

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"Dei due, Curtis è il più interessato a imparare la lingua di Dante: chiede, si informa sulle espressioni idiomatiche, cerca il modo migliore per esprimere concetti sia fuori dal campo che dentro, lì dove Jones non si è fermato neanche all’antipasto. Ha raccolto 152 minuti in 4 presenze di A, una sola dall’inizio, più tutta la battaglia del Bernabeu per un totale di 242. Giusto un bagliore prima di farsi male sul più bello. Stones è stato ancora più etereo, 99 minuti distribuiti in tre presenze di campionato e altri 45 in Champions, ma entrambi saliranno di tono dopo la sosta".

(Gazzetta dello Sport)