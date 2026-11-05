Contro il Como a spingere la squadra di Chivu ci saranno come sempre i tifosi nerazzurri
VIDEO / Chivu: "Non si cancella tutto per il derby, ho un gruppo sano. Per noi Lautaro..."
Dopo la vittoriosa trasferta di Rotterdam, l'Inter è chiamata a un'altra gara chiave, stavolta in campionato. I nerazzurri domenica ospiteranno il Como di Fabregas che arriva dall'incredibile vittoria contro il Lens (9-1). A spingere la squadra di Chivu ci saranno come sempre i tifosi nerazzurri pronti a dare una carica in più ai giocatori. "Il San Siro interista si riempie come di consueto, ma stavolta con più posti a disposizione. L’Inter viaggia verso un altro tutto esaurito per la sfida di domenica col Como: si vendono circa mille biglietti al giorno, gli ultimi posti stanno per terminare", sottolinea la Gazzetta dello Sport.
"Oggi alle 17 aprirà la rivendita riservata agli abbonati Full, che potranno rimettere a disposizione il posto attraverso la piattaforma ufficiale. Sulla mappa dello stadio torneranno quindi alcuni puntini sparsi: saranno i nuovi biglietti acquistabili in diversi settori. Il pienone potrà, però, superare quello delle precedenti gare casalinghe: come nel derby, saranno disponibili i posti del terzo anello blu e verde prima coperti dai teloni di sicurezza".
"La rimozione delle limitazioni introdotte nel 2019 restituisce 2.350 sedute e porta la capienza oltre quota 77 mila, solo per la Serie A e la Coppa Italia. La risposta del popolo nerazzurro ha già accompagnato un ottobre con quattro partite casalinghe ravvicinate: contro il Parma gli spettatori sono stati 74.907, con la Fiorentina nel pranzo domenicale 74.642 e anche le prime due serate di Champions hanno superato quota 73 mila. Adesso Chivu ritroverà un Meazza pulsante, perfino più del solito, dopo tre partite di fila: tra Venezia e Rotterdam c’è stato il derby vestito di rossonero".
(Gazzetta dello Sport)
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