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Le buone notizie non sono mancate neanche ieri per Cristian Chivu. Al rientro dall'Olanda in campo con la squadra ad Appiano Gentile c'erano finalmente anche John Stones e Curtis Jones. Due pedine che andranno verosimilmente in panchina contro il Como domenica. Anche in formazione ci saranno novità come ipotizza il Corriere dello Sport di oggi:

Getty Images

"Al rientro dall'Olanda, l'Inter si è subito rituffata in campo. Ieri ad Appiano Gentile la squadra ha lavorato per una seduta di scarico dopo l'impegno di Champions League, ovviamente con carichi diversi tra chi aveva giocato dal primo minuto e chi invece era subentrato o rimasto in panchina. La buona notizia per Cristian Chivu è stata il rientro parzialmente in gruppo di John Stones e Curtis Jones, entrambi candidati per una convocazione per il prossimo impegno di campionato contro il Como, in programma domenica a San Siro.

La squadra, inclusi i due inglesi ormai rientrati dai rispettivi infortuni, beneficerà oggi di un giorno di riposo e da domani comincerà a preparare la sfida con la squadra di Fabregas che precederà la sosta per le nazionali. Chivu sta già ragionando sulle possibili novità di formazione. Di sicuro in difesa tornerà Bastoni, escluso dalla partita con il Feyenoord per squalifica. Pavard a destra potrebbe prendere il posto di Bisseck alle spalle di uno tra Diouf e Spence, mentre centrocampo le riflessioni riguardano il ruolo di interno sinistro, con Sucic e Mkhitaryan che insidiano Zielinski".