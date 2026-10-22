Non sono complimenti quelli che Bruno Longhi riserva all'Inter di Chivu, vittoriosa ieri sul campo di San Siro contro lo Shakhtar. Una partita non spettacolare, ma efficace nel risultato. E dopo la striscia negativa in Champions League c'era bisogno prevalentemente di fare punti. Una parte di tifosi dell'Inter ha contestato l'analisi di Longhi, dando vita ad un dibattito acceso: CONTINUA A LEGGERE.