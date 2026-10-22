Il confronto con i tifosi dell'Inter, che difendono la prestazione della squadra di Chivu: Longhi replica su X

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Vittoria che ci toglie qualche pensiero. Ci vuole umiltà nel..."

Non sono complimenti quelli che Bruno Longhi riserva all'Inter di Chivu, vittoriosa ieri sul campo di San Siro contro lo Shakhtar. Una partita non spettacolare, ma efficace nel risultato. E dopo la striscia negativa in Champions League c'era bisogno prevalentemente di fare punti. Una parte di tifosi dell'Inter ha contestato l'analisi di Longhi, dando vita ad un dibattito acceso: CONTINUA A LEGGERE.

Longhi Inter

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